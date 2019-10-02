بعد ارتفاع قتلى التظاهرات.. وزير الدفاع العراقي يعلن حالة الإنذار

أعلن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، ”حالة الإنذار“ بالتزامن مع ارتفاع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية ”وجه نجاح الشمري بادخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة“.
وفي وقت سابق اليوم قتل متظاهر وشرطي بمدينة الناصرية التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، ما يرفع حصيلة الاحتجاجات خلال 24 ساعة في العراق إلى سبعة قتلى، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.
وأشار عبد الحسين الجابري، مدير عام دائرة الصحة في محافظة ذي قار وكبرى مدنها الناصرية، إلى أن الرجلين قتلا مساء الاربعاء بالرصاص، من دون أن يتمكن من تحديد مصدر النيران.