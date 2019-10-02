بعد ارتفاع قتلى التظاهرات.. وزير الدفاع العراقي يعلن حالة الإنذار

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أعلن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، ”حالة الإنذار“ بالتزامن مع ارتفاع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس. وبحسب وكالة الأنباء العراقية ”وجه نجاح الشمري بادخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة“. وأكد الوزير على ”ضرورة ضبط النفس“. وفي وقت سابق…