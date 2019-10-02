اشتباكات بالأسلحة بين محتجين والشرطة في مدينة الناصرية بالعراق

كشفت مصادر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، عن وقوع اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية جنوب البلاد بين المحتجين وقوات الأمن.

وأشارت المصادر إلى أن قوات مكافحة الإرهاب ”انتشرت في المدينة، بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الاحتجاجات“.

وقُتل اثنان من المحتجين في المدينة اليوم الأربعاء وقتل آخر يوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق المحتجين.

وقُتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل، اليوم الأربعاء، مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي أمضت عامًا واحدًا في السلطة.