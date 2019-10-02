في جلسة طارئة.. مجلس الأمن الوطني العراقي يدعم مطالب المتظاهرين

أكد مجلس الأمن الوطني العراقي (يضم قيادات عسكرية وأمنية)، اليوم الأربعاء، دعم ”حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين“ مستنكرًا في الوقت نفسه ”الأعمال التخريبية التي رافقتها“.

وأعلن المجلس، عقب جلسة طارئة عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ”تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين“.

وأكد المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه الطارئ، ”اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة“، مؤكدًا ”أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها“.

وبحسب البيان، فإن المجلس ”تدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات أمس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية“.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب لليوم الثاني على التوالي تظاهرات في مناطق متفرقة قوبلت بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب مصادر أمنية وطبية.