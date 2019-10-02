متظاهرون غاضبون يحرقون مبنى محافظة ذي قار‎ جنوبي العراق

أفاد شهود عيان بأن عددًا من المحتجين العراقيين أحرقوا مبنى محافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، في استمرار للغضب الشعبي الذي امتد لعدة محافظات، احتجاجًا على أوضاع معيشية وفساد.

ونقلت وكالة ”الأناضول“ عن نشطاء مدنيين قولهم: إن قتيلًا سقط و17 مصابًا في احتجاجات اليوم في محافظة ذي قار.

ووفق مراسل ”إرم نيوز“، فقد خرج محتجون غاضبون اليوم في مناطق عدة بالعاصمة بغداد شملت: ”ساحة الطيران، شارع السعدون، الأعظمية، الحرية، شارع الغرب، أبو دشير، شارع الصالحية، الشعب، البلديات، حي الإعلام“.

وأضاف أن ”عشرات المتظاهرين قاموا بغلق شارع مطار بغداد الدولي“، بينما شهدت جميع المناطق تواجدًا أمنيًا مكثفًا، فيما تحاول قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل المسيل للدموع من أجل السيطرة على الوضع.

هتافات ضد إيران

وفي كركوك (250 كيلومترًا شمال بغداد)، ردد متظاهرون غاضبون هتافات ضد إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية العراقية.

وذكر موقع ”آزادي“ الإيراني الذي نشر مقطع فيديو يظهر متظاهرين من أبناء محافظة كركوك العراقية هتفوا بشعارات ضد إيران.

وردد المتظاهرون شعارات ”إيران بره بره .. بغداد حرة حرة“، في إشارة منهم إلى رفض الهيمنة الإيرانية على الأوضاع في العراق.