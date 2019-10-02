فتح: الانتخابات ستجري في كل الوطن وعلى ”حماس“ قبول النتائج

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، إن الانتخابات الفلسطينية ستجري في الوطن كوحدة واحدة، مشددة على ضرورة أن تستجيب حماس للانتخابات، وتقبل بصندوق الاقتراع كبوابة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة من اللجنة المركزية للحركة، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة، والتشاور مع فصائل العمل الوطني، قبل إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم إجراء الانتخابات.

وأضافت في تصريح متلفز: أن ”عقد الانتخابات يشكل تحديًا ذاتيًّا نحو إنهاء الانقسام، وتحديًا لسياسة الضم والتوسع الإسرائيلية، نحو تكريس دولة فلسطين، وتحديًا للمجتمع الدولي المطالب بحماية العملية الديمقراطية في دولة فلسطين“.

وأشارت سلامة إلى أن خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل دعوة للمجتمع الدولي للانتصار لذاته ولمنطلقاته وإخراجه من إطار التفرد والابتزاز الأمريكي.

وأضافت أن على الدول الأوروبية أخذ دور أكبر في العملية السياسية، والاعتراف بدولة فلسطين كسبيل لحماية حل الدولتين، مؤكدة فشل محاولات الإدارة الأمريكية الهادفة إلى تقويض وكالة ”الأونروا“ تمهيدًا لشطبها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الثلاثاء، مسألة إجراء الانتخابات والاستعدادات لها، والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق، استعدادها لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وقالت الحركة في بيانها: ”انطلاقًا من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، وعلى رأسها صفقة القرن، نعلن في حماس استعدادنا الآن للانتخابات العامة الشاملة، والتي تضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني“.