قيادي بالحشد الشعبي: اتهام عبدالمهدي لإسرائيل بقصف مقراتنا ضوء أخضر للثأر

اعتبر قيادي في الحشد الشعبي، الثلاثاء، أن إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ضلوع إسرائيل بقصف مقرات الحشد ”ضوء أخضر لأخذ الثأر“.

وكتب أبو آلاء الولائي، الأمين العام لـ“كتائب سيد الشهداء“ المنضوية ضمن الحشد الشعبي، في تغريدة عبر ”تويتر“، أن ”إعلان عبدالمهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، ضوء أخضر لأخذ الثأر“.

ومساء الاثنين، اتهم رئيس الوزراء العراقي، للمرة الأولى، إسرائيل مباشرة باستهداف مواقع لـ“الحشد الشعبي“ في البلاد مؤخرًا.

وقال عبدالمهدي في مقابلة مع قناة الجزيرة إن ”التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك“.

وأضاف أن ”الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد حربًا في المنطقة باستثناء إسرائيل“.

وتعرضت مواقع عسكرية عدة تابعة للحشد إلى قصف من قبل طائرات مسيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون اتهامات رسمية عراقية لأي طرف حتى تصريحات عبد المهدي.