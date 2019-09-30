اجتماعات سد النهضة في الخرطوم تقدم مقترحات فنية للتشغيل ‎

انتهت في الخرطوم الإثنين اجتماعات اليوم الأول للجنة الفنية الثلاثية المكونة من خبراء من السودان ومصر وإثيوبيا، لبحث آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وطرحت الأطراف الثلاثة خلال الاجتماعات مقترحات لملىء السد وتشغيله، وشرح وجهة نظر كل طرف إزاء كيفية الملء والتشغيل من وجهة نظر فنية.

وتناقش اللجنة الفنية في الأيام المقبلة، بشكل تفصيلي تلك المقترحات، وتصور كل طرف ورده على مقترح الطرف الآخر، تمهيدًا للوصول إلى توصيات، ورفعها إلى اجتماعات وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث.

وترى أثيوبيا، أن الاقتراح الذي قدمته مصر في إجتماعات القاهرة الأخيرة، لا يحترم سيادتها وحقها في تنمية مواردها.

واقترحت مصر ملء السد خلال سبع سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترًا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا من المياه إليها، لكن إثيوبيا رفضت على الفور الاقتراح، قائلة إنه ”لا يحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها“.

ويوم الخميس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع، ”لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل“.

وفي حال فشل المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة؛ بسبب تباعد المواقف بين الدول الثلاث، ربما تتجه مصر إلى خيارات أخرى للضغط على إثيوبيا، بما فيها الاتجاه للتحكيم الدولي للفصل في الخلاف على ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تسعى إثيوبيا إلى تشغيله بأسرع وقت ممكن.