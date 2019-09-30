العراق يعيد فتح معبر ”القائم“ مع سوريا

أعادت السلطات العراقية، يوم الاثنين، فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، وسط حضور رسمي من الدولتين.

وقال المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”افتتاح المعبر، سيكون له نتائج اقتصادية وتجارية كبيرة على محافظة الأنبار، وعموم العراق“، مشيرًا إلى ”وضع خطط أمنية خاصة، من أجل تأمين المعبر والسيطرة عليه بالتنسيق مع الجانب السوري“.

وكشفت جهات سياسية عراقية، أمس الأحد، عن ”مخاوفها من إعادة افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا، في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، على المناطق الحدودية“.

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي: القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من الجانب العراقي، ويقابله التنف في الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.

وأُغلقت المعابر الثلاثة، إثر سيطرة تنظيم داعش على مناطق شمال وغرب العراق، صيف العام 2014، إضافة إلى مناطق شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية.