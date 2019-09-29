إسرائيل تعتزم مراقبة تعليم الدين الإسلامي في مدارسها العربية

ذكرت قناة ”مكان“ العبرية، يوم الأحد، أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تعتزم تعيين مراقب لموضوع الدين الإسلامي في المدارس العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ونقلت القناة عن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي رافي بيرتس، قوله إنه ”سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة تعيين مراقب لموضوع الدين الإسلامي في المدارس العربية“.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن ”وزارته علمت بقيام بعض المعلمين غير المختصين بموضوع الدين الإسلامي بتدريسه في بعض المدارس“.

وكان منصور عباس عضو ”الكنيست“ من ”القائمة العربية المشتركة“ ورئيس ”القائمة العربية الموحدة“ التي تمثل الحركة الإسلامية، أرسل رسالة للوزير الإسرائيلي بيريتس يشكو فيها من قيام بعض المدارس العربية بتقليص عدد الساعات التعليمية في موضوع الدين الإسلامي بخلاف تعليمات المدير العام.