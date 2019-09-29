أثار الجدل.. رئيس وزراء العراق يعلق على ”تحويل“ قيادي بجهاز مكافحة الإرهاب

علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، على موجة غضب قوبل بها قرار أصدره بنقل القيادي في جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي، إلى وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة ”بغداد اليوم“ المحلية قول عبدالمهدي تعليقًا على الجدل الدائر بسبب نقل الساعادي: ”هناك ضباطٌ يرتادون السفارات، وهذا أمر غير مقبول وغير ممكن“.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: ”لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية، سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى“.

وتابع: ”الضابط لا يختار موقعه وإنما يؤمر فينفذ، ولا يذهب إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. هذا خطأ كبير وغير مقبول“.

وكان الفريق ركن عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أعلن في وقت سابق رفضه قرار نقله إلى وزارة الدفاع.

وقوبل قرار تحويل الساعدي بانتقادات واسعة، من شخصيات عراقية من ضمنها رئيس الوزراء السابق حيد العبادي، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي.