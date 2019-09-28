المعلم: اتفقنا مع المبعوث الأممي على مرجعيات ومبادئ تحدد عمل اللجنة الدستورية‎

كشف وزير الخارجية السوري وليد المعلم، عن التوصل إلى اتفاق مع المبعوث للأممي لسوريا ”غير بيدرسن“ خلال زيارته الأخيرة لدمشق على ”مرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور والمبادئ الناظمة لعملها“.

وقال المعلم، خلال كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن من ضمن ما تم الاتفاق عليه“أن تتم كل الإجراءات بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري بتقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي“.

وثاني ما تم الاتفاق عليه“ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضًا وشعبًا“.

وشدد وزير الخارجية السوري، على أنه“يجب ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها فاللجنة سيدة نفسها، وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو أي طرف آخر مثل ما يسمى بـ(المجموعة المصغرة) التي نصّبت نفسها وصيةً على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل اللجنة“.

وأضاف:“يجب ألا يتم فرض أي مُهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة، بل يجب أن يكون التحرك مدروسًا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة مع حرصنا التام على ضرورة تحقيق تقدم بنَّاء على أسس سليمة تحقق تطلعات الشعب السوري“.

وأوضح وليد المعلم، أن“دور المبعوث الخاص إلى سوريا يتمثل بتسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة“.