السودان.. مجهولون يهاجمون بـ“المولوتوف“ منازل قيادات في قوى التغيير

أعلن حزب المؤتمر السوداني، اليوم السبت، قيام مجهولين بالهجوم على منازل قيادات في ”قوى الحرية والتغيير”، بزجاجات حارقة ”مولوتوف“.

وأوضح بيان صادر عن الحزب، أن جماعة مجهولة هاجمت منزل رئيس المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم شريف محمد عثمان، وهو أيضًا عضو لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير).

كما طالت الهجمات منزل الناشط بـ“تجمع المهنيين السودانيين“، أبرز مكونات قوى التغيير، محمد حسن سيد، والقيادية بحزب المؤتمر، نهال عمر، التي قال البيان إنها تلقت تهديدات سابقة ممن أسماهم ”فلول عناصر النظام البائد“، في إشارة إلى البشير.

وتابع البيان:“إننا إذ نُدين هذا الهجوم، فإننا نؤكد أن هذه الهجمات الصبيانية لن تخيفنا أو تجعلنا نتراجع من منتصف الطريق“.

وأردف:“إننا نعي أن طريقنا نحو إكمال مهام الثورة سيكون محفوفًا بمخاطر كبيرة، من بينها أفعال القوى المناهضة للثورة، وعناصر النظام القديم التي لن تستكين، وستسعى إلى استخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة للانقضاض على قوى الثورة“.

وأكد الحزب السير في الطريق القانوني للبحث عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.

ولم يوضح بيان ”المؤتمر“ إذا ما كانت تلك الهجمات قد أفضت إلى إصابات أو خسائر في الممتلكات من عدمه.