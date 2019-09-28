تونس.. تحديد موعد جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية رسميًا

أفاد عضو هيئة الانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، اليوم السبت، بأنه تم تحديد الـ13 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، موعدًا للجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وستجري جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشح المستقل قيس سعيد الذي حصل على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح المسجون نبيل القروي الذي حصل على 15.58% من الأصوات.

وقال الجربوعي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن ”الـ13 من أكتوبر 2019 هو تاريخ إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها“.

وأشار الجربوعي إلى أن ”هيئة الانتخابات في وضعية محرجة للغاية ومزعجة؛ بسبب بقاء نبيل القروي في الإيقاف“.

وأضاف: ”هناك تخوف جدي من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية إذا استمر الوضع على ما هو عليه؛ نظرًا إلى أن القانون لم يتعرض إلى مثل هذه الوضعيات“.