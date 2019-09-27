العراق .. قائد عسكري رفيع يرفض نقله إلى وزارة الدفاع‎

أعلن الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، المرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، رفضه قرارًا أصدره الأخير بنقله إلى وزارة الدفاع.
وقال الساعدي: إن ”إحالتي إلى وزارة الدفاع تعد عقوبة عسكرية، وأنا ومنصبي وتاريخي العسكري الذي امتد لأكثر من 30 عامًا، لا يسمح لي بتنفيذ هذا القرار“.
وأضاف: ”طلبت إحالتي على التقاعد بدلًا من نقلي إلى إمرة وزارة الدفاع“، دون ذكر سبب قرار عبدالمهدي.
وأشار إلى أن ”رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عرض علي (سابقًا) تولي منصب وزير الدفاع وأنا رفضت، وأبلغته بأني أفضل الميدان كقائد عسكري“. ويتمتع الساعدي بشعبية واسعة بالمدن ذات الغالبية السُنية الواقعة شمالي العراق وغربها.
وأثار قرار عبد المهدي إقالة قائد جهاز مكافحة الإرهاب من منصبه وإحالته إلى وزارة الدفاع موجة انتقادات واسعة على المستويين الشعبي والسياسي في البلاد.
وعلّق مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار عبدالمهدي بقولهم إنه قائد عسكري ناجح اكتسب شعبية واسعة خلال معارك تحرير المدن من تنظيم داعش.
فيما اعتبر مدونون من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك أن قائد جهاز مكافحة الإرهاب كان له الدور الكبير في حماية المدنيين في تلك المناطق خلال معارك التحرير من التنظيم الإرهابي.