العراق .. قائد عسكري رفيع يرفض نقله إلى وزارة الدفاع‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، المرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، رفضه قرارًا أصدره الأخير بنقله إلى وزارة الدفاع. وقال الساعدي: إن ”إحالتي إلى وزارة الدفاع تعد عقوبة عسكرية، وأنا ومنصبي وتاريخي العسكري الذي امتد لأكثر من 30 عامًا، لا يسمح لي بتنفيذ هذا القرار“. وأضاف: ”طلبت إحالتي على…