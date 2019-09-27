حمدوك يطلب دعمًا سعوديًا لرفع السودان من ”قائمة الإرهاب“    

طالب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الجمعة، المملكة العربية السعودية بدعم بلاده لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك لدى لقائه وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وقال حمدوك: ”السودان يطمع في دعم السعودية في المحافل الدولية، وعلى رأسها وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب.. إزالة السودان من هذه القائمة سيكون مفتاحًا لحل العديد من التحديات“.

كما أكد رئيس الوزراء السوداني خلال الاجتماع أن بلاده ”لا تحتاج إلى منح وهبات، بل إلى استثمار حقيقي، لوجود الفرص الكبيرة في ذلك المجال“.

ودعا حمدوك إلى ضرورة ”تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار، وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه“، مؤكدًا اهتمامه بموضوع ”الاستثمار والتوسع الزراعي، والتكامل الجيد في فرص الاستثمار“.

من جهته، أكد العساف بذل السعودية ”مساعي قصوى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مع الجانب الأمريكي وبشكل سريع، خاصة أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك“.

وأكد العساف رغبة المملكة ”في إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة في السودان، تماشيًا مع خطط السعودية ورؤيتها الجديدة“.

وفي يوم 6 من شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2017، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذُ 1997.

ولكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“، المدرج عليها منذُ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم ”القاعدة“ أسامة بن لادن.