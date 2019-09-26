تباين مواقف ”فتح“ بشأن مبادرة الفصائل الفلسطينية.. والرد مرهون بعباس

تباينت آراء قيادات حركة ”فتح“ تجاه مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام الفلسطيني، التي وافقت عليها ”حماس“ اليوم بلا شروط، رغم الرفض المعلن سابقًا من ”فتح“ للمبادرة.

وكشف محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عن اجتماع تعقده اللجنة المركزية للحركة، اليوم الخميس، لمناقشة مبادرة الفصائل الفلسطينية للمصالحة.

وأوضح اللحام، أن المركزية ستناقش مبادرة الفصائل وتضع ملاحظاتها عليها؛ ولكنها ستنتظر لحين عودة الرئيس عباس من نيويورك، للإعلان عن ردها النهائي على مبادرة الفصائل.

وأضاف: ”لن يكون هناك رد على مبادرة الفصائل قبل عودة الرئيس عباس من اجتماعات الأمم المتحدة“.

دور مصري

من جهته، طالب إبراهيم أبوالنجا محافظ غزة وأحد قادة ”فتح“ في القطاع، مصر بالتدخل لإنهاء الانقسام، قائلًا إنه ”يتوجب على مصر أن تأخذ دورها بملف المصالحة؛ لأن الحوارات انطلقت من أرض مصر، متابعًا: ”لم يبق شيء ننهيه“.

وأضاف: ”فتح مع ورقة المصالحة التي طرحتها الفصائل الفلسطينية ونحن معها، ونثمن دور قادة العمل الوطني والإسلامي ونتطلع لمزيد من الضغط والالتفاف حول هذه القضايا“.

وتابع: ”ليس لنا شروط بملف المصالحة، ولم نقف بطريقها ونحن مع أي خطوة من أجل إنهاء الانقسام، وهل نضع شروط على أنفسنا؟“.

رسالة الفصائل

ووجهت الفصائل الفلسطينية رسالة لحركة فتح وقائدها محمود عباس بقبول مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام بعد دقائق من موافقة حماس عليها.

وقالت الفصائل على لسان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: ”نرجو من الرئيس عباس قبول المبادرة والمضي قدمًا في طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني“.

وقال إياد عوض الله مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية بقطاع غزة، إن الفصائل أعلنت بشكل رسمي عن خطة الحراك الجماهيري الداعم والحاشد لها في الضفة وغزة والشتات.

وذكر عوض الله في تصريح صحفي، أن الفصائل ستتسلم الردود الرسمية من حركتي حماس وفتح حول المبادرة مع نهاية الأسبوع.

وأضاف: ”في كل الأحوال لن ننتظر أن تكون الردود سلبية أو إيجابية سنعمل للضغط باتجاه دفع الأطراف للقبول بهذه المبادرة والعمل على إنهاء الانقسام“.