مصادر: طيران تركي يقصف قرية شمال العراق

قتل مدني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، في قصف لطيران تركي على قرية شمالي العراقي، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”طائرات تركية، قصفت قرية جمانكي بقضاء العمادية الواقع بمحافظة دهوك، ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح خمسة آخرين“.

وأشارت المصادر إلى أن ”عملية القصف دفعت الكثير من أهالي قضاء العمادية إلى النزوح خوفًا من تكرار القصف“.

وشددت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في وقت سابق، على ضرورة أن يكون للحكومة العراقية موقف من ”الاستهتار التركي“، بحسب وصفها.

وقال عضو اللجنة النائب علي الغانمي، لـ“إرم نيوز“: ”لا نعرف سبب الصمت الحكومي العراقي على الانتهاكات التركية الخطيرة تجاه سيادة العراق الوطنية، فهذه التجاوزات في تطور وتمادٍ“.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول، إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.