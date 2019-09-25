صور لغواصين أردنيين على شواطئ إيلات الإسرائيلية تثير غضبًا شعبيًا (فيديوغرافيك)

أثارت صور غواصين أردنيين شاركوا بتنظيف شواطئ مدينة إيلات الاسرائيلية غضبًا عارمًا في الأردن.

وأظهرت إحدى الصور غواصين يرفعون العلمين الأردني والإسرائيلي، وأمامهم نفايات جُمعت من أعماق شاطئ إيلات بعد مشاركتهم في حملة تنظيف.

ونشرت حركة لمجابهة التطبيع تحمل اسم ”تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع“، الأربعاء، عبر صفحتها على الفيسبوك وعلق عليها: ”يظهر في الصورة أدناه عدد من الغوّاصين الأردنيين وهم يتطوّعون لتنظيف شواطئ خليج أم الرشراش المحتلة، لا تزال الجهات الرسمية الاردنية تصرّ على تلبية كل ما يطلبه الصهاينة، تحت شعارات التعاون من أجل ”السلام“!!.

وأكد رئيس جمعية مراكز الغوص وغواصي الأردن خماش طه ياسين قيام غواصين أردنيين بتنظيف شواطئ ايلات بالتعاون مع جمعية فرنسية.

وكشف خماش لـ“إرم نيوز“ عن وجود تعاون مشترك بين العقبة وإيلات وشرم الشيخ للمحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة، وشواطئ الدول المجاورة.

وكانت قناة ”i24“ الإسرائيلية قالت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني إن ممثلين عن مصر والأردن وإسرائيل غاصوا بغية تنظيف مياه خليج إيلات، مشيرة إلى أن ذلك جاء ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للبيئة الذي أقيم مؤخرًا على شواطئ إيلات بالتزامن مع اليوم الدولي لتنظيف الشواطئ، حيث تخلل المهرجان عروض موسيقية وأخرى مسرحية.