إدارة المعتقلات الإسرائيلية تخضع لمطالب الأسرى الفلسطينيين

أعلنت ”هيئة شؤون الأسرى والمحررين“ الفلسطينية، يوم الأربعاء، بأن قيادات الحركة الأسيرة توصلت لاتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية، تعهدت فيه الأخيرة بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين، خصوصًا ما يتعلق بأجهزة التشويش على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح غد الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ”الاتفاق يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام أسبوعيًا بدءًا من الأحد المقبل“.

وأوضحت أن من بين بنود الاتفاق، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع كافة العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يومًا، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، الذين تم نقلهم من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها إلى سجن نفحة وعزل سلمون وغيرها من سجون.

وذكرت الهيئة أن الأسرى المضربين سيواصلون إضرابهم الخميس، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها تخفيض وإزالة أجهزة التشويش.

وأشارت إلى أن الأسرى وبتاريخ العاشر من أيلول الجاري، وتحديدًا في معتقل ”ريمون“ استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي جرى في شهر أبريل/نيسان الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة بإزالة أجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية وغيرها من مطالب، وتبع ذلك خلال الأيام الماضية عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل، حتى الوصول للاتفاق الأخير.