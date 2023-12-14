الأمراض الفتاكة في غزة.. هل تتحول إلى أوبئة؟

يواجه سكان قطاع غزة المحاصرون، الذين نجوا حتى الآن من القصف والنيران الإسرائيلية، قاتلًا صامتًا غير مرئي يطاردهم الآن "المرض".

فقد قال عشرة من الأطباء وعمال الإغاثة إن نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى أدى إلى وقوع مئات الآلاف في براثن الإصابة بصدمات، ولم يعد هناك مفر من انتشار الأوبئة في القطاع مع انهيار النظام الصحي.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء "بدأت العاصفة الكاملة للمرض. والآن صار السؤال القائم هو إلى أيّ مدى سيزداد الأمر سوءًا".

أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة من الـ29 من نوفمبر إلى العاشر من ديسمبر، قفزت أعداد حالات الإصابة بالإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة 66% لتصل إلى 59895 حالة، وزادت 55% بين بقية الفئات من السكان في الفترة ذاتها.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن الأرقام غير مكتملة حتمًا نظرًا لانهيار جميع الأنظمة والخدمات في غزة بسبب الحرب.

وقال رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة أحمد الفرا، إن القسم مكتظ بالأطفال المصابين بالجفاف الحاد الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي في بعض الحالات، فيما تفاقم عدد حالات الإصابة بالإسهال الحاد إلى أربعة أمثال العدد المعتاد.