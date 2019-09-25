منع وزير التنمية من دخول القدس وسط تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين

منعت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني من دخول القدس، وهددت باعتقاله، وذلك بعد اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي وسيدة وخمسة أطفال واستدعاء محافظ القدس عدنان غيث ونجله للتحقيق.

وكان من المقرر أن يزور المجدلاني مدينة القدس، لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.

واقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس الشاباك السابق ”آفي ديختر“ باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.

وهدمت جرافات الاحتلال خيمة التضامن التي نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة ونشطاء ضد الجدار والاستيطان، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقًا، في الخامس عشر من أيلول الجاري.

وأوضحت مصادر أمنية، أن قوة عسكرية مكونة من 18 آلية اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في حي بطن الهوا، حيث أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نشرت قناصة على بناية ”الجمال“، كما داهمت مستودعًا للأدوية، وفتشت عددًا من الشقق السكنية في الحي ذاته.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.