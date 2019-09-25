نجاة رئيس المحكمة العسكرية في الصومال من محاولة اغتيال‎

نجا رئيس المحكمة العسكرية بالصومال، يوم الأربعاء، من محاولة اغتيال إثر تفجير استهدف قافلة عسكرية كانت تقله في ضواحي العاصمة مقديشو، وفق مصدر أمني محلي.

وقال مصدر أمني في المحكمة إن التفجير ناجم عن لغم أرضي مزروع بجانب الشارع الذي يربط العاصمة بإقليم شبيلى السفلى (جنوب).

وأشار المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه، إلى أن التفجير استهدف السيارة التي كانت تقل رئيس المحكمة العسكرية حسن علي شوتي، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها.

وأضاف أن رئيس المحكمة نجا من التفجير الذي تسبب في إصابة جنديين كانا من ضمن القافلة العسكرية.

وأكد أن القافلة التي تعرضت للتفجير كانت قادمة من بلدة عيل سيليني بإقليم شبيلى السفلى، حيث قضى رئيس المحكمة فيها الليلة الماضية، لتفقد مركز عسكري تعرض للهجوم قبل أيام.

ويوم الأحد الماضي، تعرض المركز العسكري الحكومي في بلدة عيل سيليني، لهجوم بدأ بعملية انتحارية، واستمر لنحو ساعتين، ما أسفر عن خسائر بشرية بين الجانبين.

ولم تعلن أية جهة آنذاك مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن السلطات الأمنية تحمّل حركة ”الشباب“ مسؤولية التفجيرات التي تشهدها البلاد.