العراق.. انتهاء التحقيقات بقصف مواقع الحشد الشعبي

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيقات في وقائع قصف مخازن للحشد الشعبي، دون التوصل إلى نتائج ملومسة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، في تصريحات صحفية إن ”لجنة التحقيقات التي شكلتها الحكومة العراقية بشأن عمليات قصف مقرات الحشد الشعبي أنهت عملها، وقدمت تقريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبدالمهدي“.

وأشار الزيادي إلى أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ستتسلم نتائج التحقيق الأسبوع المقبل، لدراستها وكتابة تقرير مفصل وعرضه على رئاسة مجلس النواب العراقي.

لكنّ مصدرًا حكوميًّا أفاد لـ“إرم نيوز“ بأن ”التحقيقات لم تتوصل إلى أي أدلة تثبت أو تكشف من يقف وراء عمليات القصف، باستثناء أن الاعتداء وقع بفعل فاعل وهو قصف جوي“.

وأضاف أن ”نتائج التقرير تضمنت -أيضًا- بعض المقترحات، لمنع عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، من بينها شراء منظومة دفاع جوي متطورة“.

وتعرضت مستودعات أسلحة الحشد الشعبي، إلى سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، خلال الشهرين الماضيين، وسط مزاعم بتحميل إسرائيل المسؤولية.