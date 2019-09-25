رئيس ”الشاباك“ الإسرائيلي آفي دختر يقتحم الأقصى برفقة ضباط المخابرات (صور)

اقتحم آفي دختر، رئيس جهاز ”الشاباك“ السابق، رئيس اللجنة الأمنية في الكنيست حاليًا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى برفقة ضباط شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم عشرات المستوطنين مع آفي ديختر، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال التي طوقت المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن ديختر والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الاقصى، بعد أن اقتحموه عبر ”باب المغاربة“.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال منزله في القدس المحتلة بعد أن قامت بتفتيشه.

واستدعت قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما داهمت منزله وفتشته، قبل أن تسلمه هو ونجله بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث، اليوم الأربعاء، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين في تعاملهم مع المدينة المقدسة.

وأضاف ملحم، في تصريح أوردته وكالة ”وفا“، أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تهويد المدينة وتركيع سكانها وإثارة الإحباط بين صفوفهم، إلا أنها لن تزيدهم إلا قوة وإصرارًا وثباتًا في مدينتهم المقدسة.

وأشار إلى أن توقيت هذه الاعتقالات يتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يضيف ملفًا حيًا في موضوع القضية الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع القادة الفلسطينيين.

وشدد ملحم على أن ممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومحاولاته المتكررة لتهويد المدينة وتغيير طابعها، لن تنجح، وستظل القدس عاصمة فلسطين عربية القلب واللسان.