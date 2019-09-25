إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس وتستدعي محافظها

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال منزله في القدس المحتلة بعد أن قامت بتفتيشه.

واستدعت قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما داهمت منزله وفتشته، قبل أن تسلمه هو ونجله بلاغين لمراجعة مخابراتها.

ونقلت وكالة ”وفا“ الرسمية عن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة ”فتح“، منير الجاغوب قوله إن اعتقال الهدمي، واقتحام منزل غيث يأتيان ضمن مخطط طويل للاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها.

وأكد في بيان صحفي، أن حركة ”فتح“ ستستمر في نهجها النضالي ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار مواجهة السياسات الاحتلالية، مشددًا على أن ان القدس ومناضليها هم رافعة المشروع الوطني الفلسطيني، ورأس حربة نضالنا الوطني ضد التوسع الاستيطاني في المنطقة.