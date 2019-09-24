الخارجية الفلسطينية: التحالف الأمريكي الإسرائيلي يسعى لتغييب قضيتنا عالميًا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن التحالف الأمريكي الإسرائيلي ”يسعى لتغييب القضية الفلسطينية، أو ترحيلها إلى أسفل سلم الاهتمامات السياسية العالمية“.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ”ذلك التحالف لديه مخططات ومؤامرات تهدف لتهميش القضية الفلسطينية وحقوق الشعب، عبر فرض أجندات وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة الدولية والشرق أوسطية تحديدًا“.

وأضافت أن ”الرئيس الفلسطيني والفريق المرافق له، يواصلون عرض حقيقة التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية وما يواجهه شعبنا من مؤامرات ومخططات لتصفية قضيته والنيل من حقوقه، بما في ذلك النتائج الكارثية للانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان على المنطقة برمتها“.

وأشار البيان، إلى أن ”أهمية هذا الحراك الفلسطيني وأبعاده الراهنة وبعيدة المدى، تبرز في ظل تصريحات ومواقف معلنة من أركان الحكم في كل من واشنطن وتل أبيب لإشغال العالم خلال دورة الجمعية العامة بالموضوع الإيراني، على حساب مركزية القضية الفلسطينية، وأيضًا في ضوء قرارات إدارة ترامب المنحازة للاحتلال والتحركات الأمريكية المرتبطة بما تُسمى (صفقة القرن)“.