سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد ولا ضحايا

قالت مصادر أمنية ودبلوماسية إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد مساء الاثنين ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضحت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، طبيعة الانفجارات التي شهدتها العاصمة بغداد، وتواردت أنباء عن استهداف سفارة واشنطن.

وقال خلية الإعلام الأمني (حكومية) في بيان: إن “ قذيفتي هاون سقطتا؛ الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر“.

ويأتي ذلك بعد سماع المواطنين، دوي انفجار في المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقار البعثات الدبلوماسية، ومقرات الأحزاب ورئاسة الوزراء والبرلمان.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عراقية، بسقوط صاروخ كاتيوشا على محيط السفارة الأميركية في منطقة الخضراء.

ونقل موقع ”بغداد اليوم“ المحلي عن مصدر أمني قوله إن ”التفجير الذي سُمع دويه، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، نجم عن سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة المحصنة“.

وسُمع دوي انفجارمساء الاثنين، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وجاء ذلك بالتزامن مع وقوع تفجير آخر استهدف محلا لبيع الخمور ونادٍ للعب ”الدمبلة“ في شارع السعدون وسط العاصمة.

وتعرضت سفارة واشنطن في بغداد خلال الأشهر الماضية لأكثر من قصف، بصواريخ، وقذائف هاون، دون أضرار تذكر.

وتأتي الحادثة بعد أشهر من إعلان الولايات المتحد أنها أجلت موظفيها غير الأساسيين من السفارة في بغداد، والقنصلية في أربيل، وأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما وصفتها بـ“تهديدات واضحة من قِبل إيران وفصائل تدعمها في العراق“.

وهددت فصائل مسلحة موالية لإيران، مؤخرًا، الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مصالحها وبعثاتها في العراق، وجعلهم رهائن في حال نشوب حرب مع إيران.