العراق يقرر الانضمام لمبادرة ”حزام وطريق“ الصينية

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من العاصمة الصينية بكين، اليوم الإثنين، أن بلاده ستنضم إلى مشروع الصين الضخم للبنية التحتية المعروف بمبادرة ”حزام وطريق“.

وأعرب خلال لقاء جمعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ عن امتنان بلاده لدعم بكين لها، مؤكدًا أن العراق مستعد للتعاون مع الصين في إطار مبادرة ”حزام وطريق“، بحسب تصريحات بثتها شبكة ”سي سي تي في“ الصينية.

بدوره، أكد شي أن البلدين سيتعاونان في مشاريع مرتبطة بالنفط والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن ”الصين تود، من نقطة انطلاق جديدة مع العراق، دعم الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق“.

وبلغ حجم التجارة بين الصين والعراق أكثر من 30 مليار دولار العام الماضي، بحسب وكالة ”شينخوا“ الصينية الرسمية.

وتعد بكين أكبر شريك تجاري لبغداد، بينما يعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط بالنسبة للصين.

وتشمل مبادرة ”الحزام والطريق“ مشاريع عالمية ضخمة من موانئ وسكك حديد ومجمعات صناعية تمتد في أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، والتي سيتم استثمار ترليونات الدولارات في إطارها.

وواجه المشروع الصيني انتقادات لمراكمته ديونًا على الدول الفقيرة، بينما يثير قلق واشنطن التي ترى فيه محاولة من الصين لتوسيع رقعة نفوذها.