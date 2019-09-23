الإعدام لـ 9 أشخاص أدينوا بتفجير وزارة العدل العراقية

أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، اليوم الإثنين، حكمًا أوليًا بإعدام 9 أشخاص أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الذي استهدف وزارة العدل عام 2013 وخلّف عددًا من القتلى والجرحى.

وتعرضت وزارة العدل وسط بغداد في مايو/أيار 2013 لهجوم بثلاث سيارات مفخخة، أعقبه تفجير 3 انتحاريين أنفسهم داخل مبنى الوزارة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن ”محكمة الجنايات نظرت دعوى تخص التفجير الإرهابي الذي طال وزارة العدل في أيار 2013 وخلف نحو مائة من الشهداء والجرحى“، مضيفًا أن ”الإرهابيين اعترفوا بأن الجريمة كانت منظمة ومعدة لاستهداف أكبر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات الدولة وفق مشروع إرهابي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد“.

وتابع المركز، أن ”المحكمة أصدرت حكمها ضد المدانين بالإعدام شنقًا حتى الموت استنادًا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب“.

والأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها.