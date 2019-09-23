أكراد سوريا: لن نقبل بالدستور المنتظر إلا إذا شاركنا في صياغته

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، عن رفضها للدستور السوري المنتظر إذا لم تكن مشاركة في صياغته، وذلك تزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي ”غير بيدرسون“ إلى دمشق لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجنة الدستورية.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان، إنها ”غير معنية بأي مخرجات قد تصدر عن اللجنة الدستورية، دون مشاركتها“.

ويأتي هذا الرفض الكردي تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى دمشق لاستكمال جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال بيدرسون عبر حساب ”البعثة الأممية إلى سوريا“ في ”تويتر“، إنه ”وصل إلى دمشق الأحد، للقاء مسؤولين في حكومة النظام السوري“، مبينًا أنه ”عقد اجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم“.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا عقد خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات بشأن تشكيل اللجنة المعنية بوضع دستور جديد لسوريا، كما زار دمشق مرات عدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعلن الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد دستور جديد لسوريا، وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر، على تشكيل اللجنة الدستورية التي يفترض أن تضم 150 عضوًا، يختار النظام السوري 50 منهم، وتختار المعارضة 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة البقية.

وتصر الأمم المتحدة على أن تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة، في حين واجه الاتفاق على تشكيلها صعوبات في الأشهر الماضية، في حين لا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة حتى الآن، وسط تقارير عن صعوبات تنتظر طبيعة عملها، كما أن التدخلات الدولية والإقليمية قد تعيق اللجنة من إتمام مهمتها.