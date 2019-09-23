عيد ميلاد نجل قيادي بحماس يثير ردود فعل غاضبة (فيديو)

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعيد ميلاد أقامه نجل القيادي في حركة حماس غازي حمد، معبرين عن سخطهم من تجاهل قيادات حركة حماس الأوضاع الإنسانية في غزة واهتمامهم بأبنائهم فقط على حساب الشعب الفلسطيني.

ويُظهر الفيديو المتداول حفل عيد ميلاد أقامه محمد غازي حمد، حيث يعبر المقطع المصور عن ظروف اقتصادية جيدة ومستوى معيشي عالٍ يعيشه أبناء قيادات حركة حماس في ظل أوضاع معيشة معقدة يعيشها الغزيون بفعل الفقر والحصار.

رئيس ديوان الإعلام برئاسة الوزراء الإسرائيلية، أوفير جندلمان، علّق على الفيديو بالقول:“ الفساد الحمساوي يتجلى للجميع: نجل غازي حمد القيادي الحمساوي ووكيل وزارة ”التنمية الاجتماعية“ بقطاع غزة أقام حفلا فاخرا بمناسبة عيد ميلاده وأظهر لسكان قطاع غزة كيف تعيش قيادات حماس التي لا تعرف الفقر وتصرف بلا محاسبة بينما الغزوي البسيط لا يعرف كيف يربح القرش“.

أما الناشط الفلسطيني الدكتور خالد شبير، قال في منشور له على موقع فيس بوك:“ ابن القيادي في حماس غازي حمد عامل عيد ميلاد سنة حلوة يا جميل، السؤال معقول ابنه يعرف أو سمع عن مسيرات العودة التي دعت لها حماس لمدة عامين“.

أما الناشط علاء أبو دياب، قال :“ عيد ميلاد ابن القيادي في حماس غازي حمد.. لم يستفزني الڤيديو بالعكس، جميل ان نرى الجيل الحمساوي الجديد يحتفل باعياد الميلاد ويعزف الموسيقى ويرقص عليها.. وغريب أن ترى الناس مستفزة من اكم الف انصرفوا عالحفلة في حين انهم بتجاهلوا تماماً ذوق الشباب الموسيقي اللي زي الزفت“.

من جهته، اعتذر القيادي في حركة حماس غازي حمد، عن الفيديو، الذي انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن حفلاً أقيم بمناسبة ذكرى ميلاد نجله.

وقال حمد في اعتذاره :“أنا أعتذر إلى جميع الأخوة على هذا الفيديو، أصدقاء ابني قاموا بإقامة حفل عيد ميلاد دون علمي، ودون معرفتي، وقاموا بتصوير الحفل وترويجه، واستغله البعض بطريقة مقصودة، وهذا الاحتفال لا يُرضيني ولا أقبل به، وأعتذر للجميع عن هذا الخطأ الجسيم، وأنا أعيش حياة بسيطة، مثلي كمثل جميع أبناء الوطن، وأُقدر لأبناء شعبي معاناتهم وظروفهم القاسية، وأكرر اعتذاري الشديد , وأعِدكم أن هذا الأمر لن يتكرر ”.