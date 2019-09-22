الحشد الشعبي يوضح حقيقة تعرض مقاره لهجومين بطائرات مسيّرة

نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، ما جرى تداوله بشأن تعرض مقاره لهجومين منفصلين بطائرات مسيَّرة في محافظة الأنبار، اليوم الأحد.

وقال مسؤول الحركات في هيئة الحشد، جواد كاظم الربيعي، في بيان:“في تمام الساعة 0100 صباحًا سمعنا دوي انفجار في منطقة المرصنات غرب الأنبار قرب مقر معسكر اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي، دون معرفة مصدر ونوع التفجير“.

وأضاف أنه جرى“تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع لغرض الوصول إلى موقع ونوع التفجير، لكنه تبين عدم وجود أي استهداف بطائرات مسيَّرة“، دون توضيح ماهية الانفجار الذي سُمع في المنطقة.

كما نفى أيضًا ”وقوع أي استهداف أو تفجير ثانٍ في حوض الثرثار ضمن قاطع مسؤولية هيئة الحشد الشعبي“.

وكانت وسائل إعلام عراقية قالت في وقت سابق، اليوم الأحد، إن موقعين للحشد الشعبي تعرضا إلى قصف مجهول في محافظة الأنبار، دون ذكر تفاصيل.