السعودية والإمارات تسعيان إلى شراكة إستراتيجية مع السودان

أعلنت السعودية والإمارات، عزمهما عقد شراكة إستراتيجية مع السودان في مجالات الاستثمار والصناعة، حيث أبدت الدولتان رغبتهما بولوج المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار وصولًا إلى التكامل الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، اليوم الأحد، مع سفيري دولتي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة كل على حدة في الخرطوم.

وأكد البدوي عقب الاجتماعين، إطلاق برنامج تنموي طموح يتيح لكل الدول الصديقة التعاون الإستراتيجي عبر البرنامج الإسعافي الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن الخطة تهدف إلى تصدير اللحوم وخلق القيمة المضافة بتصنيع اللحوم وتصدير الجلود لدعم الاقتصاد بالنقد الأجنبي.

من جانبه أشار السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بني حسن جعفر، إلى المساعدات العاجلة التي أعلنتها السعودية والإمارات، مشيرًا إلى ضرورة ”التعرف على الاحتياجات والمساعدات التي تطلبها الحكومة السودانية“، فضلًا عن الاستثمارات السعودية في كافة المجالات الزراعية والصناعية والبنية التحتية في السودان.

وأعلن السفير جعفر رغبة القطاع الخاص السعودي بدخول المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار في السودان، لافتًا إلى التبادل السلعي بين الخرطوم والرياض، واستفادة السودان من الأسواق السعودية وأسواق الخليج.

وفي السياق نفسه أبدت الإمارات رغبتها بطرح استثمارات صناعية في السودان، باعتبار السودان بلدًا يتمتع بموارد تساعد في الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأشار الوزير البدوي إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في مجال الحكومة والبطاقة الذكية، متابعًا:“نتطلع في المرحلة المقبلة إلى الانتقال من مرحلة المساعدات إلى مرحلة التعاون الإستراتيجي“.

ودعا الوزير السوداني دولة الإمارات لاستمرار دعمها السلعي للسودان في مجال القمح والمشتقات البترولية.

وقدمت السعودية والإمارات للسودان، مساعدات نفطية وغذائية طوال الفترة التي أعقبت ثورة كانون أول/ ديسمبر الماضي، بما يصل إلى 3 مليارات دولار، منها ودائع وصلت إلى البنك المركزي على دفعتين مؤخرًا.