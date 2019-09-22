العراق.. توقيف ”قائم مقام كركوك“ بتهم فساد

أوقفت قوات أمن عراقية خاصة، اليوم الأحد، قائم مقام محافظة كركوك فلاح يايجلي، على خلفية تهم تتعلق بـ“الفساد“، بحسب مصدر أمني.

وقال النقيب في الشرطة حبيب الشمري، إن“قوة أمنية خاصة تابعة لهيئة النزاهة العامة (مؤسسة رسمية تعنى بمكافحة الفساد) أوقفت، قائم مقام محافظة كركوك فلاح يايجلي، وفقًا لمذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي“.

وأوضح الشمري أن مذكرة الاعتقال صدرت ”بسبب ملفات فساد ضد يايجلي“.

ويُعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وفي العام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال العام 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولًا حكوميًا، بينهم وزراء.