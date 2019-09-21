العراق.. تحالف العبادي يُطالب بـ“فحص طبي“ لقضاة المحكمة الاتحادية

طالب تحالف ”النصر“ بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، اليوم السبت، الرئيس برهم صالح بإخضاع قضاة المحكمة الاتحادية إلى الفحص الطبي.

وقال عضو البرلمان العراقي النائب عن الكتلة يوسف الكلابي: ”نطالب رئيس الجمهورية برهم صالح بعرض القضاة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا على لجنة طبية مختصة لغرض بيان أهليتهم الصحية والبدنية لممارسة مثل هذه المهمة الكبيرة“.

وأشار في بيان إلى ”سنّ التقاعد هو 63 عامًا، وأن أغلب القضاة تجاوزوا الـ70 عامًا؛ مما يستدعي التأكُّد من أهليتهم الصحية“، مؤكدًا أن ذلك يأتي لـ“أهمية قرارات المحكمة الاتحادية العليا في استقرار الوضع السياسي والأمني والإداري لكل العراق“.

وتشكلت المحكمة الاتحادية في العراق بعد تغيير نظام صدام حسين عام 2003، استنادًا إلى قرار الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الممثل لسلطة الاحتلال العسكري للعراق، ومنذُ ذلك الوقت لم يشرع لها قانون خاص بها، إذ ما زالت الخلافات السياسية تحول دون التوافق على هذا القانون.

ويحتدم الجدل في الأوساط السياسية حاليًا، بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا، إذ تشترط جهات ”شيعية“، زج رجال دين في الهيئة العليا للمحكمة (شيعة وسنة)، تكون لها كلمة الفصل في حل المنازعات والبت في القضايا الدستورية المنظورة، وهو ما اعتُبر تجاوزًا على دور القضاة المختصين.

وتتألف المحكمة من عدة قضاة، وهم مدحت المحمود، وفاروق محمد السامي، وجعفر ناصر حسين، وأكرم طه محمد، وأكرم أحمد أمين، ومحمد صائب النقشبندي، وعبود صالح مهدي التميمي، وميخائيل شمشون قس كوركيس، وحسين عباس محسن.