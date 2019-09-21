وفاة لبناني غداة إطلاق النار عليه من حرس الحدود السوري

المصدر: ا ف ب

توفي لبناني، السبت، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق حرس الحدود السوري النار عليه وعلى صيادين آخرين في المنطقة الحدودية المتداخلة مع لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة الوطنية، السبت، أن الرجل ”توفي متأثرًا بجروح أصيب بها (الأحد) إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السوري خلال رحلة صيد في المنطقة الجردية عند الحدود اللبنانية السورية“.

وأفاد مراسل لفرانس برس أن الرجل البالغ من العمر 55 عامًا والوالد لثلاثة أطفال، كان برفقة أربعة صيادين آخرين يتجولون في جرود بلدة طفيل الحدودية حين جرى إطلاق النار باتجاههم، وجميعهم يتحدرون من مدينة بعلبك في شمال شرق لبنان.

وأسفر إطلاق النارعن إصابته وصيادين اثنين آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى في سوريا، فيما أوقف حرس الحدود السوري الصيادين الآخرين.

ومن المفترض أن تتوجه عائلة القتيل إلى سوريا اليوم لنقل جثمانه.

ويتشارك لبنان وسوريا حدودًا على طول 330 كيلومترًا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها خاصة في شمال شرق البلاد. وهذا ما جعل الحدود منطقة سهلة للاختراق من قبل المهربين أو الصيادين. كما حافظ الجيش السوري على تواجده في بعض المواقع المحاذية لتلك الحدود غير المرسمة.