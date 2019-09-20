قتلى وجرحى بانفجار سيارة ركاب في كربلاء العراقية

قُتل وأصيب 9 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الجمعة، إثر انفجار داخل باص في محافظة كربلاء العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني (حكومية): إنّ ”عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة (14) راكبًا قبل نقطة السيطرة 54، مما أدى إلى مقتل أكثر من 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة“.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر حكومية أن ”عدد القتلى ارتفع إلى 9 قتلى و4 مصابين“.

لكن عضو مجلس محافظة كربلاء نافع الميالي نفى انفجار عبوة ناسفة داخل السيارة، مشيرًا إلى احتراقها بسبب الغاز.

وقال الميالي في تصريحات صحفية: إنّ ”المعلومات المتوفرة لدينا حول انفجار سيطرة 54 بالمحافظة، تشير إلى احتراق سيارة (محورة) للعمل بالغاز حيث أسفر الحريق عن مصرع من بداخلها“.

وكانت الحكومة العراقية فرضت على أصحاب سيارات الأجرة، وبعض الباصات، تحوير سياراتهم للعمل بالغاز والاستغناء عن المشتقات النفطية، وهو ما تسبب باحتراق عدد من السيارات خلال الفترات الماضية.

وتعرض المكان ذاته قبل شهرين إلى تفجير بعبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة ”باص“، مما أدى إلى مقتل وإصابة 4 أشخاص.