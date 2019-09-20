الفلسطينيون يبدأون اعتصامًا مفتوحًا رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية في القدس

بدأ فلسطينيون، اليوم الجمعة، اعتصامًا مفتوحًا في خيمة الاعتصام في منطقة المنطار في بادية القدس، رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة المنطار.

وقال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن“هذه البؤرة الاستيطانية، تأتي ضمن مسلسل البؤر الاستيطانية التي تعمل عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل تقسيم الضفة الغربية“، منوهًا إلى ”دور سلطات الاحتلال بتمويل المستوطنين للسيطرة على الأراضي في الوقت الذي لا تستطيع فيه حكومة الاحتلال الإعلان عن بناء مستوطنات تجنبًا لحساسيات سياسية“.

وأشار إلى أنه خلال الشهور التسعة الماضية، أقامت حكومة الاحتلال ومستوطنوها 9 بؤر استيطانية، اثنتان شمال طوباس وشرقها، واثنتان في يعبدـ وأخرى في عين سامية من كفر مالك في رام الله، وأخرى في جيبيا غرب رام الله، وأخرى في تقوع، وأخيرًا في منطقة المخرور في بيت لحم، وبؤرة المنطار في القدس.

من جانبه، شدد نائب محافظ القدس عبد الله صيام، على أن“دولة الاحتلال تسعى إلى إقامة جدار من المستوطنات يحيط بالقدس لعزلها عن باقي المحافظات الفلسطينية“، واصفًا ذلك بـ“الخطوة الأخطر لفصل القدس والذي يتمثل بالبؤر الاستيطانية لتغيير وجه وهوية القدس“.

وأضاف:“تمثل هذه البؤرة الاستيطانية شكلًا يراد به منافسة حياة البادية الفلسطينية، من خلال ما بدأ به المستوطنون من بناء بركسات، من أجل ليس فقط السكن بل منافسة طبيعة الحياة الفلسطينية والتي أساسها الشريحة البدوية، في مسعى احتلالي يضرب جذور الهوية الفلسطينية“.