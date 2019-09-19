”السيادي“ السوداني يسقط الإعدام عن 8 عناصر من حركة مسلحة ويفرج عن 18 آخرين

أسقط المجلس السيادي في السودان عقوبة الإعدام عن 8 من حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، والإفراج عن 18 من المحكومين بالسجن لفترات مختلفة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، إن المجلس قرر في جلسة اليوم الخميس إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين بالإعدام.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن الإجراء تم في إطار تنفيذ إعلان جوبا الأخير بين المجلس السيادي والجبهة الثورية وحركات مسلحة، للدفع بعملية السلام في البلاد إلى الأمام.

وأشار سليمان إلى أن المجلس قرر إطلاق سراح 18 من المحكومين بالسجن لفترات مختلفة، والتابعين لحركات الكفاح المسلح، إضافة إلى إطلاق سراح 3 يتبعون لحركات الكفاح المسلح تم التحفظ عليهم في مقار أمنية مُختلفة.

وتدفع الحكومة الانتقالية منذُ تشكيلها مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي بإجراءات لبناء الثقة بينها والحركات المسلحة؛ لأجل إكمال عملية السلام في البلاد.

وتجري مشاورات مكثفة لتشكيل مفوضية السلام التي أقرتها الوثيقة الدستورية، والتي نصت أيضًا على تحقيق السلام خلال الـ6 أشهر الأولى من عمر المرحلة الانتقالية في البلاد.