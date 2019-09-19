اختطف في لبنان.. الإفراج عن ابن عم زوجة بشار الأسد

أكّدت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ اللبنانية، الإفراج عن رجل الأعمال السوري مرهف الأخرس، بعد اتصالات مكثفة ومساعٍ أجراها مسؤولون لبنانيون، لا سيما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عقب اختطافه قبل أسبوع، من قبل مجهولين.

ومرهف طريف الأخرس، هو ابن عم أسماء فواز الأخرس، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد.

ورجحت مصادر، أنّ الخاطفين أفرجوا عن مرهف الأخرس، بعد دفع فدية مالية تقدر بنحو مليوني دولار.

وكان مرهف، ابن رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، خُطف الخميس الماضي، بين منطقتي شتورة وعالية اللبنانيتين، لتبدأ المخابرات اللبنانية التحقيق في الأمر، لكن لم يتم الكشف عن ملابسات الخطف، ومن ثم الإفراج.

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد تلقت زوجة مرهف الأخرس اتصالًا من منطقة البقاع الشرقي اللبناني من هاتف زوجها الشخصي، وطلب المتصل مبلغ مليوني دولار مقابل الإفراج عنه، دون تقديم معلومات عن الجهة الخاطفة.

ومرهف الأخرس، رجل أعمال سوري، يملك منشأة لتكرير زيت الزيتون وإنتاج الزيوت النباتية، إضافة إلى مشاركته مع أختيه، ديانا ونورا، في شركة ”تاج“ للاستثمارات الصناعية، وفي ”بنك الأردن- سوريا“.

ويعتبر والده طريف الأخرس، كذلك، من أبرز رجال الأعمال في سوريا، ويملك خطوط استيراد السكر وزيت دوار الشمس، ومحطة لتكرير وتصنيع السكر الأبيض وغيرها من المنتجات.