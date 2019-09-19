الجيش الليبي يعترض زورقًا حربيًّا إيطاليًّا دخل إلى المياه الإقليمية الليبية

قال مصدر عسكري ليبي بسَرية سوسة التابعة لقاعدة طبرق البحرية في شرق ليبيا إن ”قوة تابعة للسَرية اعترضت زورقًا حربيًّا إيطاليًّا دخل المياه الإقليمية الليبية“.

ووفق المصدر فإن المجموعة البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي على الزورق الحربي الليبي ”سلوق“ أجبرت الزورق الإيطالي بالخروج من المياه الإقليمية الليبية إلى المياه الدولية .

وعرضت صفحات عدة مؤيدة للجيش الليبي على مواقع التواصل مقاطع مصورة قصيرة لجنود ليبيين يظهرون في مواجهة الزورق الإيطالي.

يذكر أن البحرية الليبية في مناطق سيطرة الجيش اعترضت أكثر من مرة قِطعًا بحرية إيطالية حربية وأجبرتها على مغادرة المياه الإقليمية الليبية، وسبق أن احتجزت قوات البحرية الليبية بضع سفن صيد إيطالية تعمل في المياه الدولية الليبية دون تصريح من الجهات المعنية في ليبيا.