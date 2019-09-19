العراق يرفض الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج

أعلن العراق، الخميس، رفضه الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بمياه الخليج، معتبرًا أنّ ”العراق يرى أن حماية الخليج هي مسؤولية الدول المطلة عليه“.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريحات صحفية أن ”العراق لن ينضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية في الخليج، إضافة إلى رفضه مشاركة الكيان الصهيوني في هذه العملية“.

وعن أسباب الموقف العراقي، قال الصحاف في تصريح لوكالة الأناضول: ”رؤية الخارجية تتلخص بأن تشكيل أي قوة عسكرية لحماية الممرات المائية في الخليج، سيضفي على المنطقة مزيدًا من التعقيد.

ويهدف التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.