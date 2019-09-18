في أول زيارة لدولة عربية.. حمدوك يبحث في القاهرة تعزيز العلاقات‎

بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء في القاهرة، تعزيز العلاقات في أول زيارة لدولة عربية، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي على ”دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني“، مشيرًا إلى ”تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية“.

من جانبه، أعرب حمدوك عن تطلعه للاستفادة من مصر في مجال المشروعات التنموية، وفق بيان الرئاسة.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، تستغرق زيارة حمدوك للقاهرة يومًا واحدًا.

ووصل حمدوك إلى مصر اليوم الأربعاء، ضمن جولة غير محددة المدة تشمل فرنسا، وتعد مصر أول دولة عربية يزورها عقب تشكيله الحكومة الجديدة.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة أبريل/ نيسان الماضي.