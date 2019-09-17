أبوالغيط يكشف عن مساعٍٍ لعقد مؤتمر دولي للمانحين يدعم السودان

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، عن جهود لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان، ووقوف الجامعة مع الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية.

وعقد أبو الغيط في ختام زيارته للخرطوم مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله بالقصر الرئاسي، مساء الثلاثاء، عقب إجرائه سلسلة لقاءات بالمسئولين السودانيين.

وقال إنه سيتحدث مع الدول المانحة لعقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنه سيكتب لكافة الصناديق للدعم المالي والاقتصادي ومسائل الديون.

وأضاف أنه سيتحدث مع الأمريكيين بأن المطلوب ليس الضغط على السودان ولكن المطلوب إتاحة الفرصة له للانطلاق وإعادة التوازن في الاقتصاد.

ولم يحدد الأمين العام للجامعة العربية موعد انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين، وقال إن هنالك أوراقًا وترتيبات ستجري للاتفاق على الموعد.

وأكد دعم الجامعة العربية، للسودان والوقوف مع الحكومة والشعب وترجمة ذلك لتحقيق انفراج في مسألة الديون والعقوبات بسبب الاتهام بالإرهاب.

وفي المقابل، أكد رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، استعداد السودان للتعاون مع الجامعة العربية في إطار العمل العربي المشترك، معربًا عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده في دعم قضايا السودان.

وهنأ أبو الغيط حمدوك، على تكليف الشعب السوداني له ولحكومته في تولي مهام الفترة الانتقالية في البلاد.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم المجلس، السفير عمر بشير مانيس، إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن السودان سيقوم بدوره الفاعل والإيجابي في إطار العمل العربي المشترك.

وأوضح أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد الاستعداد الكامل لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يعين الحكومة الانتقالية على تحقيق أهدافها المرجوة.