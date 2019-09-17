السلطات السودانية تحجز ممتلكات زوجة البشير و36 آخرين

أعلنت منظمة سودانية مهتمة بمكافحة الفساد، الثلاثاء، أن جلسات محاكمات ستبدأ الأسبوع المقبل بحق 37 شخصًا تم الحجز الكامل على ممتلكاتهم بينهم حرم الرئيس المخلوع، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق، عبدالرحمن الخضر.

وقال الناطق الرسمي باسم منظومة “زيرو فساد”، المثنى أبوعيسى، إن المنظومة استصدرت 30 أمر حظر سفر في مواجهة المتهمين بالفساد، وأكد أن المنظومة ليس لها خلاف مع أي جهة سياسية أو حزبية وأن مهمتها مكافحة الفساد بكافة أنواعه.

وأضاف المثنى، في منبر صحفي بوكالة أنباء السودان، الثلاثاء، أن من بين البلاغات التي تم فتحها بلاغات حول الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي، وخط “هيثرو”، إلى جانب بلاغ حول منظمة “بنك ” ومتضرري حرب الخليج.

وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، أن الأموال المنهوبة بواسطة قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بدولة ماليزيا قدرت بـ 64 مليار دولار، وقال إنها تغطي مديونية السودان البالغة نحو 51 مليار دولار، وتوفر9 مليارات دولار تمثل احتياطيًا نقديًا مثاليًا للبنك المركزي السوداني.

وأشار إلى وجود اتجاه عالمي لمعاملة أموال الشعوب المنهوبة كمعاملة الأموال القذرة، وأكد إمكانية إصدار قرارات لاستردادها للدول.

وقال عصمت إن ديوان المراجعة كان يغطي 25% بينما 75% مؤسسة إيرادية خارج المراجعة بحجج النظام السابق بعدم وجود موظفين.

وأكد أنه خلال 30 عامًا (عمر البشير في الحكم) كان هنالك فساد ممنهج، وشدد على أهمية عدم إبادة أي مستندات بالوزارات بقرار من مجلسي السيادي والوزراء.