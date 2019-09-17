البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن نائب ”العرقجية“

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، الذي يُعرف بـ“ نائب العرقجية“؛ بسبب تمجيده ومدحه حزب ونظام صدام حسين، وكذلك الإساءة إلى رئيس حركة إرادة النائب العراقي السابق حنان الفتلاوي.

ويُعرف النائب فائق الشيخ علي بخطابه المثير للجدل إبان ترشحه، إذ حاول استعطاف مدمني شرب الخمور في العراق، والذين يطلق عليهم مصطلح ”العرقجية“، وطالبهم بالوقوف معه ردًا لوقوفه معهم عندما وقف في وجه قرار كان سيحظر استيراد الخمور.

كما يُعرف النائب عن التيار المدني فائق الشيخ بجرأته في استخدام الكلمات النابية ضد خصومه، واتهامهم بشتى أنواع التهم، لكنه خبير قانوني، يستخدم التلميحات في تغريداته لتجنب ملاحقته قضائيًا.

ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم همزة، لـ“إرم نيوز“: إن ”رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي لا يعني أنه خسر عضويته في البرلمان، وإنما هناك قضايا عليه في القضاء، لا يمكن الذهاب إليها وهو يمتلك حصانة برلمانية“.

وبين همزة أنه ”بعد إكمال التحقيقات مع الشيخ علي من قبل القضاء فسوف ترجع الحصانة له، وهذا أمر قانوني ودستوري، وتم التعامل به مع عدد من النواب خلال الأيام الماضية“.

وعلق فائق الشيخ علي على تصويت البرلمان على رفع الحصانة بتغريدة قائلًا: ”هديتي للذين صوتوا ضدي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 17 أيلول 2019م لرفع الحصانة.. هذه الأغنية التي استمعتُ إليها بعد تصويتكم. أهديها لكم لتستمتعوا بها فد چم يوم.. وبعدها سأهديكم أغنية أخرى! ((گال رفعوا الحصانة عنه گال))!“.

وكتب في تغريدة أخرى معلقًا على القرار:“أهديتكم أغنية حسين الجاسم (الفرحة طابت) لكي تفرحوا قليلًا.. وبعدها ستخيبون وتحزنون. لم تشكِّل لي الحصانة يومًا عونًا أو سندًا أتكئُ عليه!“.

وبين أن ”الحصانة بالنسبة لي (حصان) لم أعتلِ صهوته.. إنما كنتُ أقوده من لجامه. يخبُّ إلى جانبي، وأنا أقاتل راجلًا لا راكبًا!، إي وحگ سيد إشنيّن!“.