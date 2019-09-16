اشتية: حماس تجبي من غزة ملايين الدولارات شهريًا وتصرفها على نفسها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء الاثنين، إن حركة حماس وأجهزتها المنتشرة في قطاع غزة، تجبي ملايين الدولارات، متهمًا إياها بصرف هذه الأموال على الحركة ومؤسساتها.

وأضاف اشتية في حديث صحفي:“ حركة حماس تجني من قطاع غزة ما لا يقل عن 70 – 80 مليون دولار شهريًا، من ضرائب داخلية ومحلية وعلى المعابر“، مشيرًا أن “ حماس تصرف هذه الأموال على نفسها، ولديها أيضًا التزامات“ وفقًا لوكالة سوا الفلسطينية .

وحول رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أكد اشتية أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليمات للحكومة بإنصاف الموظفين في غزة، مستدركًا بالقول:“ إن الحكومة ستعمل على إنصاف الموظفين بكل المقاييس سواء في ملف الرواتب أو غيره، وأن هناك توجيهات بإنصاف الموظفين وتفريغات ٢٠٠٥ وحل قضية التقاعد المالي“ .

وتابع اشتية :“ نجري مراجعة في قضية الرواتب ليس من أجل تضييع الوقت بل لنكون منصفين، لأننا ورثنا همًا اسمه 2005 عمره 14 عامًا، وورثنا همًا آخر اسمه التقاعد المالي الذي ليس له أي أرضية قانونية وعمره 4 سنوات، وسنعالج هذه القضايا“.

وأكد اشتية أن المشاريع في غزة ستبقى مستمرة، متابعًا:“ نحن نساعد في غزة 70 ألف أسرة ماليًا كل 3 شهور تدفع منها السلطة 60% والاتحاد الأوروبي 40%، إضافة لمشاريع أخرى كمحطات التنقية التي تم إنشاؤها بتوقيع الرئيس أبو مازن والحكومة“.

وتمر السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية خانقة بفعل الإجراءات الأمريكية التي اتُخذت ضدها على إثر رفضها قبول صفقة القرن بما في ذلك وساطة الإدارة الأمريكية في أي عملية سلام أو تفاوض مع الجانب الإسرائيلي.