الجبهة الشعبية: الدور القطري مدفوع أمريكيًا وإسرائيليًا لاستمرار الانقسام الفلسطيني

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، مساء الاثنين، إن الجبهة رفضت الاجتماع مع السفير القطري محمد العمادي، مؤكدًا رفضها توظيف المساعدات الإنسانية لأهداف سياسية.

وأضاف مزهر في حديث لإذاعة القدس المحلية:“ إن الدور القطري غير محمود في الساحة الفلسطينية، ونشعر أنه مدفوع أمريكيًا وإسرائيليًا لاستمرار الانقسام وخدمة مشروع الاحتلال الإسرائيلي ”.

وتابع مزهر:“ نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضنا الاجتماع بالسفير القطري محمد العمادي ورفضنا توظيف المال والمساعدات القطرية لأغراض سياسية“.

من جانب آخر، أكد مزهر أن الوفد الأمني المصري يبذل جهودًا جدية لإتمام المصالحة الفلسطينية“، مشيرًا إلى أن ”العقبات كبيرة وواقعية في ملف المصالحة وأن مصر ستبدي تحركًا آخر عقب الانتخابات الإسرائيلية“ .

وطالب مزهر بدعم عربي لإتمام إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، مستدركًا بالقول :“ إن المصالحة الفلسطينية هي الطريق الوحيد لرفع المعاناة عن شعبنا وحل جميع الاشكاليات التي نواجهها داخليًا“.

وأشار إلى أن الجبهة قدّمت العديد من المبادرات لإنجاح المصالحة بين حركتي فتح وحماس، مستدركًا“ ولكن هناك جماعات مصالح وأجندات تحاول العبث“ على حد قوله .

ودعا مزهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للاجتماع بالأمناء العامين للفصائل والاتفاق على استراتيجية وبرنامج سياسي مقاوم لمواجهة المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.