رغم خطورة وضعه الصحي.. إسرائيل ترفض وساطة مصرية للإفراج عن الأسير سلطان خلوف

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال الأسير سلطان أحمد خلوف لمدة 4 شهور رغم إضرابه عن الطعام منذ 61 يومًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ خلوف دخل ”مرحلة حرجة وصعبة“، حيث بات يعاني من خلل في الدماغ وتقرحات شديدة في الفم وضعف شديد في الرؤية، وآلآم في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن.

وأشارت الهيئة إلى أن ”الأسير يعاني أيضًا من (شهقة) مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة، ويعاني من صداع شديد بالرأس“.

وفي وقت سابق اليوم قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن جهودًا مصرية حثيثة تُبذل، من أجل التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ حياة الأسير سلطان خلوف والإفراج عنه.

وأوضحت الهيئة أن ”تلك المساعي أسفرت عن تحديد جلسة محكمة للنظر بقضية الأسير خلوف“، التي قضت باستمرار حبسه في وقت لاحق.