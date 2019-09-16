المحكمة الخاصة بلبنان تكشف اتهامات جديدة بحق سليم عياش

كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الإثنين، عن لائحة اتهامات جديدة بحق سليم جميل عياش الذي يُحاكم غيابيًا بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقالت المحكمة، في بيان، إن عياش، وهو عضو بحزب الله ”يواجه خمسة اتهامات مرتبطة بقتل ثلاثة رجال في عامي 2004 و2005“.

وتأسست المحكمة في لاهاي العام 2009 للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالتفجير الذي وقع يوم 14 فبراير/شباط 2005 وقتل 22 شخصًا بينهم رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وأدى لإصابة كثيرين.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال لبنانية ودولية بحق عياش الذي لا يعرف مكان تواجده حاليًا.

وكان عياش واحدًا من أربعة مقاتلين بحزب الله حوكموا غيابيًا؛ لاتهامهم بتفجير شاحنة أسفر عن مقتل الحريري و21 شخصًا، يوم 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت.